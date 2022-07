Tragedia ad Abbateggio: 71enne muore travolto da una mietitrebbia

Stava lavorando in campagna quando è stato travolto da una mietitrebbia: vittima della tragedia un 71enne di Abbateggio che si trovava nei suoi campi nella Valle Giumentina.

A riportare la notizia è l'Ansa Abruzzo. Dopo una chiamata arrivata al 118 sul luogo è arrivato da Pescara l'elisoccorso, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sono in corso gli accertamenti per capire quale sia stata la dinamica che ha portato al tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.