Tampona un'auto lungo la circonvallazione e fugge, inseguito e rintracciato dalla polizia: denunciato, era in stato di ebbrezza

Ha prima tamponato un'automobile lungo la Circonvallazione a Pescara e, subito dopo, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito.

Ma, come riferisce Il Centro, grazie alle indicazioni fornite al 113 dalla vittima (modello e targa della vettura), la polizia si è messa alla ricerca del fuggitivo, un pescarese di 40 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno intercettato l'automobilista lungo l'asse attrezzato con l'inseguimento terminato nella zona di Villanova di Cepagatti.

Ai poliziotti è apparso subito evidente come l'uomo fosse ubriaco e per questo motivo nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.