Litiga con il compagno della ex e fugge nei boschi a Farindola minacciando il suicidio: ritrovato dal soccorso alpino

Ha litigato con il compagno dell'ex moglie, per poi minacciare il suicidio e fuggire tutta la notte boschi. Per questo, un uomo di 68 anni di Farindola è stato cercato fino all'alba dal Cnsas assieme ai vigili del fuoco, carabinieri di Penne e l'unità cinofili di Chieti.

Ieri sera l'uomo ha litigato violentemente con l'attuale compagno della ex moglie, nell'abitazione della donna. Dopo il litigio ha minacciato di uccidersi fuggendo nel bosco. La donna ha allertato i carabinieri che, su indicazione della prefettura, verso le 21 hanno attivato il protocollo di persone scomparse chiedendo l'aiuto al soccorso alpino e speleologico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito sono partite le ricerche e le squadre sul campo, che hanno ritrovato l’auto dell’uomo scomparso in mezzo al bosco. Quello è stato il punto di partenza dell’attività di ricerca, che è proseguita tutta la notte da parte dei soccorritori che hanno seguito il cane molecolare del soccorso alpino, che ha fiutato il passaggio dell’uomo lungo un impervio sentiero attraverso il bosco. L'animale però è tornato a valle, verso Farindola, seguito dai soccorritori che all'alba hanno trovato l'uomo nella sua abitazione, dove era illeso ma dolorante e con alcune escoriazioni, e vista la sua età e la notte trascorsa all'aperto è stato trasportato in ospedale a Penne per ulteriori accertamenti.