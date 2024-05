Autostrada A14 riaperta, salvato un uomo che minacciava di lanciarsi dal viadotto Cerrano

Un uomo di 33 anni che stava minacciando di lanciarsi dal viadotto Cerrano.

Questo il motivo che ha portato alla decisione di chiudere l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto nella mattinata di sabato 25 maggio.

Era stata infatti istituita una uscita obbligatoria del traffico autostradale diretto da sud a nord al casello di Pescara nord/Città sant'Angelo per tutti i mezzi.

Questi, una volta usciti impegneranno la strada statale 16 per riprendere la A14 a Roseto degli Abruzzi. La chiusura è stata necessaria per garantire l'intervento in sicurezza sul ponte del Salinello (in provincia di Teramo) dove un giovane di 33 minacciava di gettarsi nel vuoto. All'interno del tratto in questione si sono formate code chilometriche.

Tramite pattuglia della polizia stradale e volontari il 33enne ha desistito dal gesto motivato, sembrerebbe, da questioni sentimentali, e alle ore 12.25 circa l'autostrada è stata riaperta.