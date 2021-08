Ruba nel Carrefour di via Misticoni e finisce in ospedale dopo una colluttazione

I sanitari della Misericordia hanno trasportato il ladro in ospedale per le varie medicazioni da effettuare. Sul posto anche una volante della polizia

Si sono vissuti attimi di tensione questa notte in via Misticoni, a Porta Nuova, dove un uomo in stato di ebbrezza è entrato nel Carrefour del centro commerciale "Il Molino" per rubare alcuni prodotti alimentari, ma è stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza che era in servizio in quel momento all'interno dell'esercizio.

Ne è nata una colluttazione tra i due che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza della Misericordia: i sanitari hanno trasportato il ladro in ospedale per le varie medicazioni da effettuare. Sul posto anche una volante della polizia.