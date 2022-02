Era ricoverato in ospedale perché positivo al Covid ma scappa, rintracciato e denunciato

Un uomo di 50 anni di Pescara è fuggito dall'ospedale "Santo Spirito" nel quale era ricoverato in quanto positivo al Covid-19 con sintomi.

Il 50enne, dopo essere uscito dalla struttura sanitaria, se n'è andato in giro per la città, come riferisce Ansa Abruzzo.

Ma il fuggitivo è stato rintracciato dalla polizia alcune ore dopo.

Ora dovrà rispondere del reato di epidemia colposa. L'uomo, nonostante la positività al Coronavirus e i sintomi per i quali era stato disposto il ricovero, si è allontanato dall'ospedale in mattinata. Il caso è stato segnalato alla polizia, che ha subito avviato le ricerche. In serata il 50enne è stato trovato nella zona della stazione ferroviaria dagli agenti della squadra volante. Dopo la denuncia è stato riaccompagnato in ospedale.