Prima un'esplosione poi la mano spappolata, è giallo a Piano d'Orta per il ferimento di un uomo

Un uomo ha perso la mano a Piano d'Orta di Bolognano dopo un'esplosione che è ancora avvolta nel mistero.

Il fatto si è verificato in strada nella zona delle ex case popolari di via Napoli e un uomo, un geometra, è rimasto ferito in modo grave alla mano.

Come racconta il sindaco Guido Di Bartolomeo, i testimoni riferiscono prima di un forte boato e subito dopo lo stato di shock dell'uomo che aveva la mano gravemente ferita.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito con l'eliambulanza in ospedale a Pescara. Ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Popoli. L'esplosione si è verificata in strada di fronte all'abitazione del geometra ma per cause ancora da accertare visto che dagli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma non sono stati trovati resti di petardi o di altro materiale esplodente. Si capirà qualcosa in più dopo aver ascoltato l'uomo.