Uomo si denuda completamente nel terminal bus in pieno giorno

Un uomo si è spogliato rimanendo completamente nudo nel terminal bus di Pescara questa mattina, giovedì 25 novembre, come segnala un nostro lettore.

A notare l'uomo, che dopo essersi tolto gli indumenti che indossava è rimasto come mamma l'ha fatto, sono stati numerosi passanti e passeggeri degli autobus in transito.

L'uomo è rimasto totalmente nudo nonostante il freddo e il passaggio di numerose persone.

Solo qualche settimana fa, un episodio simile si era verificato in via Vittoria Colonna nella zona di Porta Nuova. La telecamera di videosorveglianza di una casa avevano immortalato un uomo che arrivato davanti al portone si toglieva tutti i vestiti restando, anche in questo caso, completamente nudo. Potrebbe trattarsi dello stesso uomo che evidentemente potrebbe avere dei problemi.