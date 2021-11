Arriva davanti a un portone in via Vittoria Colonna e si denuda, uomo ripreso dalla telecamera

È davvero strano il comportamento di un uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 novembre, dopo essere arrivato davanti a un portone in via Vittoria Colonna nella zona di Porta Nuova a Pescara ha deciso, senza un apparente motivo, di denudarsi completamente.

L'azione dell'uomo è stata ripresa da una telecamere di videosorveglianza, come segnala un nostro lettore.

Nelle immagini si vede l'uomo che arriva davanti al portone e improvvisamente, dopo aver appoggiato una bottiglia di birra, prima si toglie il giaccone e poi subito dopo maglia e pantaloni.

Restando così complemente nudo, davanti a passanti e automobili in transito. Subito dopo si è seduto appoggiando la schiena al muro e sembra come se si tocchi le parti intime. Il tutto, per fortuna, dura pochi secondi. Molto probabilmente l'uomo si rende conto di essere in una situazione non consona in un orario nel quale tante persone sono nella zona.