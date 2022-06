Ha un malore mentre va in bici a Ortona, morto un uomo di Spoltore

Un uomo di 47 anni di Spoltore è morto mentre era in bici insieme al fratello e a un amico a Ortona nella mattinata di oggi, sabato 11 giugno.

Il 47enne ha accusato un malore improvvisare e da pedalare si è ritrovato accasciato. come riferisce ChietiToday.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

Ma le manovre di rianimazione non ha purtroppo dato gli esiti sperati e l'uomo non ha ripreso conoscenza. Di conseguenza si è resa necessaria la chiusura della strada per consentire la prosecuzione dei soccorsi che sono andati avanti per più di un'ora fino alla constatazione dell'avvenuto decesso. La salma è stata restituita ai familiari su disposizione del procuratore di turno.