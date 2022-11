Tragedia a Popoli, uomo di 42 anni si sente male di notte e muore

Un uomo di soli 42 anni, padre di due figli piccoli, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Popoli dopo essersi sentito male l'altra notte.

Dopo aver accusato i primi dolori alla schiena è stato richiesto l'intervento del 118.

Purtroppo però la situazione è precipitata nel giro di pochi minuti e il cuore del 42enne ha smesso di battere prima ancora dell'arrivo dei soccorritori.

I quali hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti, come da prassi, anche i carabinieri della locale Compagnia diretti dal capitano Giovanni Savini. Hanno ricostruito quanto successo e chiarito come si sia trattato di un decesso per cause naturali.