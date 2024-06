Si accascia in palestra mentre fa gli esercizi e muore a 58 anni

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti. Luca Favata, ispettore capo regionale dell'agenzia assicurativa Reale Mutua di 58 anni, si stava allenando nella palestra del centro commerciale Universo di Silvi Marina quando si è improvvisamente sentito male accasciandosi.

Erano circa le 13 quando le altre persone all'interno del centro sportivo hanno visto il 58enne al suolo.

Hanno provato sia ad aiutarlo che a richiedere l'intervento del 118.

Sul posto sono così intervenuti i soccorritori con un'ambulanza di volontari che ha provato a rianimare l'uomo praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore nell'attesa dell'arrivo di un'auto medica da Giulianova che avrebbe impiegato circa 30 minuti vista la distanza tra i due comuni.

I tentativi di rianimare il 58enne sono durati molto a lungo anche dopo l'arrivo del medico ma purtroppo non hanno sortito gli effetti sperati ed è stata dichiarata la morte dell'uomo.

Il duro commento del sindaco Andrea Scordella

«Sicuramente una tragedia e un cordoglio ai familiari per quanto accaduto», dice il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella, «non dovrebbero accadere situazioni così, soprattutto per la fatalità. Detto ciò, lunedì mattina verificheremo con la Asl competente se tutto ha funzionato adeguatamente, sopratutto per quanto riguarda il soccorso e se il numero delle risorse sanitarie specializzate sia congruo all’esigenza del territorio. Ricordiamo che saremo invasi da turisti come ogni anno e il servizio sanitario dovrà essere adeguato alle proporzioni del nostro flusso turistico. Sappiamo dei problemi delle Asl regionali, ma non può andare a discapito della salute dei cittadini e della qualità sanitaria in paesi come il nostro, che dell’accoglienza fanno il loro richiamo attrattivo. Credo che oggi vado però solo rivolte le più sentite condoglianze».