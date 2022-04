Ha un malore prima di fare il tampone covid, anziano muore davanti alla moglie

Tragedia nel distretto sanitario della Asl di Scafa nella mattinata di ieri, martedì 26 aprile, dove un uomo è improvvisamente morto a causa di un malore fatale.

L'uomo, di 82 anni, viveva a Serramonacesca ma era originario di Serramonacesca.

Era insieme alla moglie ed era in attesa di sottoporsi a un tampone antigenico per il Covid-19 quando ha iniziato a non sentirsi bene.

Nel giro di qualche minuto sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare l'82enne ma senza ottenere, purtroppo, gli esiti sperati e l'uomo è deceduto. Come prassi sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Popoli per i rilievi del caso e accertare che si trattasse di una morte naturale. I funerali dell'uomo sono stati celebrati oggi pomeriggio alle ore 16 a Serramonacesca.