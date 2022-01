Ha un malore in auto e muore a poca distanza dal pronto soccorso

Un uomo è morto mentre al volante della sua automobile davanti all'ospedale di Pescara l'altra sera, martedì 11 gennaio.

A provocare il decesso è stato un malore fatale (un infarto).

L'uomo aveva 58 anni e con molta probabilità stava provando a raggiungere il vicino pronto soccorso dopo aver accusato i primi sintomi di uno stato di malessere.

Ma la corsa della sua vettura, una Volkswagen Polo, è finita contro la rotatoria nei pressi della struttura sanitaria tra via Fonte Romana e via Monte Faito. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale che ha verificato come all'ingresso della rotatoria il 58enne non avrebbe né sterzato né frenato.