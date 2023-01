Un uomo si accascia nel parcheggio del distretto sanitario e muore

Tragedia all'esterno del distretto sanitario di Pescara nord, l'ex clinica Baiocchi, dove un uomo di 47 anni di Elice si è improvvisamente accasciato ed è morto nel parcheggio della struttura sanitaria.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, il 47enne si era sottoposto a una visita medica e stava facendo ritorno alla sua automobile.

Quando si è improvvisamente accasciato di fianco alla vettura. Scattato l'allarme nel giro di pochi minuti è giunta un'autoambulanza del 118 partita dalla vicina postazione della Misericordia. I soccorritori, intuita la gravità della situazione, hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare che si è protratta per più di 30 minuti ma per l’uomo non si è ripreso. Il medico ha così potuto solo constatare il decesso alle ore 11:35. Sul posto è intervenuta anche la polizia per le indagini del caso e chiarire se sia trattato di un decesso per cause naturali.