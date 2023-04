Era di Città Sant'Angelo l'uomo morto nello schianto frontale tra due auto, si procede d'ufficio per omicidio stradale

Era di Città Sant'Angelo e si chiamava Mario Di Matteo l'uomo di 71 anni morto dopo il pauroso scontro frontale avvenuto la mattina di giovedì 13 aprile lungo la strada provinciale 2, la Lungofino.

Lo schianto ha riguardato due automobili: la Lancia Y al volante della quale c'era il 71enne e una Fiat Panda condotta da una ragazza di 24 anni di Elice.

L'impatto tra le due vetture è stato frontale e molto violento.

Ad avere la peggio è stato l'uomo le cui condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che i soccorritori del 118 hanno deciso di far intervenire l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza nell'ospedale di Pescara dove però, purtroppo, poco dopo è deceduto. In codice rosso è stata accompagnata in pronto soccorso anche la 24enne per i traumi multipli riportati. Per quest'ultima scatta anche d'ufficio l'indagine per omicidio stradale come informa il comandante della polizia locale, Luca Marzuoli, che si è occupata di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro. L'informativa di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Pescara e il pm che ha assunto la direzione delle indagini è Rosangela Di Stefano.