Tragedia sul Gran Sasso, uomo colto da malore muore davanti agli amici durante un'escursione

Tragedia in montagna sul Gran Sasso nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre, dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava facendo un'escursione.

A perdere la vita è stato un 61enne di Valle Castellana che stava percorrendo il sentiero Sassone sul Corno Grande a circa 2.500 metri.

Il 61enne si è accasciato in un tratto piuttosto ripido ed è morto davanti agli occhi degli amici.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato dall’aeroporto di Preturo, con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo. Giunti immediatamente sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali, tanto che la salma, recuperata dai tecnici del Soccorso Alpino e dall’elicottero del 118, è stata restituita alla famiglia.