Esplode tubatura del gas, un uomo morto e una donna ferita gravemente: tragedia in Abruzzo

Un uomo morto e una donna ferita gravemente a Teramo per l'esplosione di una tubatura di gas gpl in casa, come riferisce l'agenzia LaPresse.

L'incidente domestico è avvenuto nella serata di domenica 4 giugno nella frazione di Miano in un capanno attiguo a una casa colonica.

Per l'uomo, pensionato 65enne, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118 oltre ai vigili del fuoco.