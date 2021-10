Tragedia in pieno centro: uomo esce da un bar, si accascia e muore

Tragedia in pieno centro a Pescara dove un uomo ha perso la vita dopo aver accusato un malore fatale nella mattinata odierna, venerdì 22 ottobre.

L'uomo, un 71enne dell'Aquila, si è accasciato al suolo dopo essere uscito da un bar in corso Umberto I, come riferisce Ansa Abruzzo.

Lanciato l'allarme i soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma i tentativi dei soccorritori di rianimarlo non hanno dato l'esito sperato purtroppo.

Sul posto, oltre all'ambulanza medicalizzata del 118, anche la polizia.