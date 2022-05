Tragedia in campagna a Catignano, uomo muore mentre lavora con la motozappa

Un uomo di 65 anni è morto a Catignano mentre stava lavorando con una motozappa in un terreno di sua proprietà.

L'incidente agricolo è avvenuto in contrada Sterpara l'altro ieri, sabato 14 maggio.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Penne.

Purtroppo il corpo del 65enne è stato ritrovato senza vita e in base alla prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra la motozappa e un albero. I funerali dell'uomo, residente a Chieti, saranno celebrati oggi, lunedì 16 maggio, allo Scalo alle ore 16 nella chiesa dei Santi XII Apostoli in via Capestrano.