Tragedia a Villa Raspa, uomo ritrovato morto in casa

Un uomo è stato ritrovato morto in casa a Villa Raspa di Spoltore questa mattina, martedì 10 maggio.

Il corpo senza vita di un uomo nato nel 1972 è stato ritrovato dai soccorritori del 118 e dai carabinieri in un'abitazione di via Italia.

In base alle prime informazioni il decesso dovrebbe essere stato provocato da cause naturali, probabilmente un infarto, la notte scorsa. A lanciare l'allarme sarebbe stata la compagna dell'uomo che ha un fratello poliziotto in servizio a Firenze. E' stata disposta l'autopsia.