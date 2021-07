Non lo vedevano da giorni, uomo ritrovato morto in casa in via del Santuario

Nella casa la tragica scoperta. A seguito di una ricognizione cadaverica è stato accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma è stata comunque posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un uomo di 59 anni, che viveva da solo, è stato ritrovato morto in una casa di via del Santuario a Pescara questa mattina, venerdì 2 luglio. A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari che non avevano sue notizie da alcuni giorni.