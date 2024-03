Uomo di 70 anni ritrovato morto in casa in via Regina Margherita

Un uomo di 70 anni è stato ritrovato morto nella sua abitazione in via Regina Margherita a Pescara.

A richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 è stata una nipote che da sabato non riceveva risposta alle sue telefonate.

Così, nella mattinata di lunedì 4 marzo, la decisione di provare a entrare nell'appartamento visto che nemmeno al citofono l'uomo ha risposto.

Purtroppo quando vigili del fuoco e soccorritori sono entrati hanno rinvenuto l'uomo ormai privo di vita. La morte sarebbe sopravvenuta per cause naturali. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti del caso.