Tragedia a Spoltore, uomo ritrovato morto in casa

Tragedia a Spoltore per un uomo di 75 anni ritrovato morto nella sua casa questa mattina, sabato 9 aprile.

Come riferisce SpoltoreNotizie, l'uomo viveva da solo in una delle case popolari di via Montinope.

L’allarme è stato lanciato dal genero.

Il genero l'aveva sentito l'ultima volta giovedì pomeriggio e oggi avrebbero dovuti rivedersi. Nella mattinata di oggi, poco dopo le ore 9, ha provato a suonare più volte il campanello e ha cercato di contattare il suocero anche al telefono, ma non ricevendo risposta ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari dell'Arma, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, sono passati dalla finestra del bagno e una volta dentro hanno trovato l’anziano riverso a terra. Sul divano c’erano ancora le buste della spesa risalente al tardo pomeriggio di giovedì. Questo dettaglio fa pensare che si sia potuto trattare di un malore accusato subito dopo il rientro in casa. I carabinieri della Stazione di Spoltore non hanno riscontrato anomalie in casa e la ricognizione cadaverica del medico legale porta a un decesso per cause naturali.