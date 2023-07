Uomo ritrovato morto in casa a Santa Teresa di Spoltore dal cognato

Un uomo di 48 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un'abitazione di Santa Teresa di Spoltore nella mattinata di martedì 18 luglio.

Come riporta SpoltoreNotizie, a lanciare l'allarme è stato il cognato del 48enne con il quale non riusciva a mettersi in contatto.

Ha così allertato i soccorsi e avendo le chiavi dell'abitazione ha aperto intorno a mezzogiorno.

Gli operatori del 118, dopo aver trovato l'uomo privo di vita hanno provato con le manovre di rianimazione ma purtroppo senza l'esito sperato. Si è trattato di morte naturale, probabilmente un infarto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso.