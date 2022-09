Dopo aver minacciato i vicini di casa con un coltello aggredisce la madre e le ruba il telefono, arrestato a Spoltore

Un uomo di 47 anni con problemi di tossicodipendenza già noto alle forze dell'ordine è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Spoltore con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ieri pomeriggio, sabato 10 settembre.

Il 47enne, già lo scorso mese di agosto, si sarebbe recato fuori alla abitazione di vicini di casa e brandendo un grosso coltello da cucina, li aveva minacciati attribuendo loro la responsabilità di essere stato allontanato dalla madre per precedenti episodi di violenza.

Per questo episodio la donna, grazie anche all’intervento del Comune di Spoltore e dei servizi sociali venne ricoverata in una Rsa di Spoltore, mentre l’aggressore venne arrestato.

Ieri, i carabinieri intervenuti su richiesta di un condomino, che aveva notato l’anziana donna nascosta dietro un muretto del palazzo. Da quella posizione implorava l’intervento dei carabinieri perché il figlio di primo mattina si era introdotto in casa: prima è riuscito dietro minacce a sottrarle il telefono cellulare e dopo a fermarsi in casa con la scusa di fare una doccia. Sul posto sono così intervenuti i militari dell’arma di Spoltore che hanno contattato l’anziana vittima che era riuscita, nel frattempo, a raggiungere l’esterno del palazzo portandosi fuori dall’aria condominiale. Qualche istante dopo, dall’abitazione dell’anziana è uscito anche il figlio vestito con un camice da infermiere di colore bianco. Nonostante la presenza dei carabinieri, l’uomo, si sarebbe mostrato alquanto aggressivo nei confronti della vittima, rivolgendosi a questa con atteggiamenti di violenza verbale. L’aggressore, condotto negli uffici del Comando di Spoltore in stato di arresto, successivamente è stato rinchiuso nel carcere di Lanciano.