Ha crisi epilettiche e resta incosciente sulla barca contro i frangiflutti, salvato dalla guardia costiera

Un uomo colto da malore mentre era sulla propria unità da diporto è stato salvato dalla guardia costiera di Pescara nei pressi dei frangiflutti a Roseto degli Abruzzi.

La segnalazione di un diportista che ha notato la presenza di una persona accasciata sullo scafo in preda a crisi epilettiche in stato di incoscienza è giunta alla sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Giulianova nella mattinata di mercoledì 18 ottobre.

Sotto il coordinamento della sala operativa della capitaneria di porto di Pescara, è stata prontamente inviata sul punto la motovedetta Cp 2115.

Intercettata l’unità, il personale imbarcato ha proceduto al recupero della persona colta da malore e si è diretta per il rientro in porto a Giulianova. Giunto al sorgitore, il malcapitato, in stato vigile e cosciente, è stato affidato alle cure del personale del 118 e dei soccorritori della Croce Rossa di Giulianova per il successivo trasferimento in ospedale. «La salvaguardia della vita umana in mare resta da sempre la prerogativa dell’operato delle donne e degli uomini della guardia costiera chiamati a intervenire, spesso, con condizioni di mare proibitive», dice il direttore marittimo di Pescara, capitano di vascello Fabrizio Giovannone.