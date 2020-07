Ha infarto durante un'escursione, paura per un uomo sulle montagne abruzzesi

Paura sulle montagne abruzzesi nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, per un uomo che è stato colto da infarto mentre stava facendo un'escursione.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 18:30 nell'area boschiva di Pietra Tenga, sotto il Monte della Farina, vicino al paesino di Valle Piola, nel cuore dell’Appennino teramano.

L'escursionista, un 70enne di Fermo, ha improvvisamente accusato un forte dolore al torace mentre era in compagnia di alcuni amici.

Lanciato l'allarme sul posto è giunto sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che con l’elicottero del 118 è decollato per effettuare l’intervento in modo tempestivo. L’elicottero è riuscito ad avvicinarsi agli escursionisti, l’infartuato è stato subito trasportato all’ospedale di Teramo, dove l’uomo è stato sottoposto alle cure necessarie. A salvare l'uomo, come confermato dai medici, è stato il tempestivo intervento degli uomini del Soccorso Alpino.

Sempre nel pomeriggio, intorno alle ore 18.30, le sezioni dell’Aquila e di Avezzano del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo sono stare attivate per un uomo disperso nella zona della Miniera di Campo Felice, ma fortunatamente l’uomo ha poi ritrovato il sentiero che lo ha ricondotto alla sua vettura. Stamattina l’equipe del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, alle 12.40, ha fornito assistenza a una escursionista ferita. La donna, 51 anni dell’Aquila, era in compagnia di alcuni amici e mentre saliva sulla vetta Intermesoli, a Sella dei Grilli, a Pietracamela sul massiccio del Gran Sasso, ha poggiato male il piede e si è distorta la caviglia. Subito gli amici che erano con lei hanno allertato il 118, che con l’elicottero si è recato sul posto, a Sella dei Grilli, ha soccorso la donna, che è stata poi trasportata a Prati di Tivo, dove sulla piazzola ha trovato a attenderla all’atterraggio dell’elicottero del 118, l’equipe della sezione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che hanno recuperato la ferita, che è stara poi trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Teramo, mentre l’elicottero del 118 è decollato per un nuovo intervento.