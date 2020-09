Paura a Città Sant'Angelo: uomo colto da infarto mentre fa jogging

Paura nella mattinata di oggi 15 settembre a Città Sant'Angelo per un uomo colto da un grave malore. Il 57enne angolano, infatti, mentre stava facendo jogging con la moglie in strada, in via sant'Agnese, ha avuto un infarto.

La moglie ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118. I sanitari al momento dell'intervento hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco, ma grazie alle manovre sono riusciti a rianimarlo. A quel punto è stato trasportato in ospedale in codice rosso.