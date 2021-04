Rimane impigliato con la gamba nelle lame della motozappa, uomo in ospedale [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di oggi (17 aprile), in località “San Lorenzo” nel territorio di Città Sant'Angelo, si è verificato un incidente agricolo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, infatti, un uomo anziano è rimasto accidentalmente impigliato con la gamba nelle lame della motozappa mentre stava arando su un terreno di sua proprietà.

Subito sono intervenute sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Pescara e una dei volontari di Montesilvano, che hanno messo in sicurezza la zona e, con attrezzature idrauliche da taglio, hanno estratto il ferito affidandolo al personale del 118, intervenuto con ambulanza e elicottero. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Pescara tramite elisoccorso. Fortunatamente non è in pericolo di vita.