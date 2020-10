Cacciatore spara con un fucile a un cinghiale ma colpisce un uomo

Un uomo è stato trasportato con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dopo essere stato ferito da un colpo di fucile nel Pescarese.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, a Montebello di Bertona in contrada Campo Mirabello.

In base alla ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Penne, che sono intevenuti sul posto, durante una battuta di caccia al cinghiale un 78enne di Montebello munito di regolare licenza di porto di fucile ha sparato un colpo con il fucile semiautomatico di sua proprietà colpendo però, non l'animale, ma a una distanza di circa 200 metri un uomo di 71 anni che si trovava sul posto dell'accaduto per far visita a un suo amico, dunque estraneo alla battuta di caccia. L'uomo è stato colpito alla gamba sinistra riportando una ferita al perone ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.