Beccato con eroina, cocaina e crack: denunciato un uomo. Si tratta di un 41enne, proveniente dalla provincia di Chieti, che ieri è stato deferito a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile - Nor di Pescara per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

L’uomo, fermato per un controllo in via Tiburtina Valeria, è stato sottoposto a perquisizione personale. Ed è stato lì che i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato diversi grammi di droga, che erano già stati suddivisi in dosi.