È ai domiciliari ma non è in casa, viene raggiunto e trovato con cocaina ed eroina: arrestato

Quando la polizia ha eseguito un controllo nei confronti di un detenuto ai domiciliari nella sua abitazione di via Tavo a Pescara questa mattina, lunedì 14 novembre, non l'ha trovato.

Di conseguenza sono scattate le immediate ricerche e l'uomo è stato rintracciato poco dopo in strada.

Ma dato che alla vista degli agenti si sarebbe mostrato nervoso e insofferente i poliziotti hanno deciso di perquisire la casa avvalendosi dell'unità cinofila.

Nell'appartamento sarebbero state trovate sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina in particolare, per un totale di circa 160 grammi e materiale per il confezionamento. Gli agenti hanno così proceduto nell’immediatezza al sequestro di quanto trovato e all’arresto del detenuto già ai domiciliari. L’uomo chiamato a rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini di spaccio è stato accompagnato in carcere.