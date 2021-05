Percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza (15 mila euro) con false dichiarazioni all'Inps, denunciato

Un uomo di Loreto Aprutino è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Alla fine degli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, è emerso come il cittadino avesse fornito dichiarazioni non veritiere all'Inps, attestando falsamente il numero dei componenti del proprio nucleo familiare.

La somma percepita illecitamente si aggira sui 15 mila euro.