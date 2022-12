Al volante dell'auto con la patente revocata non si ferma all'alt dei carabinieri, fermato dopo inseguimento

Si è concluso con una denuncia un inseguimento di carabinieri e polizia a un'automobile fuggita a un controllo delle forze dell'ordine a Pescara nella serata di ieri, martedì 6 dicembre.

In base alla ricostruzione di quanto successo, un uomo che era alla guida di un'automobile non si sarebbe fermato a un controllo di una pattuglia della radiomobile dei carabinieri.

È iniziata così una fuga lungo le strade cittadine e in supporto ai militari dell'Arma è giunta anche la polizia.

Carabinieri e colleghi della questura sono però riusciti a interrompere la fuga dell'uomo in via Matese nel rione San Giuseppe. Dagli accertamenti è emerso come il fuggitivo fosse già noto per problemi di tossicodipendenza e con la patente revocata. Inevitabile è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente ritirata.