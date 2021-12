Viene trovato con l'eroina, uomo segnalato alla prefettura di Pescara

I carabinieri di Pescara, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno fermato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di circa 0,5 grammi di eroina.

Pertanto è scattata la segnalazione alla competente prefettura di Pescara per detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di droga.