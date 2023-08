Ha in casa 12 piante di marijuana, denunciato un uomo di Città Sant'Angelo

Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine e residente a Città Sant'Angelo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari dell'Arma, avendo il fondato motivo di ritenere che l’uomo potesse detenere nella propria abitazione della sostanza stupefacente, hanno deciso di pianificare e successivamente svolgere dei servizi dedicati di osservazione allo scopo di comprendere eventuali movimenti illeciti.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con la decisione da parte dei carabinieri di accedere dentro all'abitazione dove immediatamente hanno bloccato l’uomo per poi procedere ad attività di perquisizione personale e locale.

Tali operazioni si sarebbero concluse con esito positivo visto che nella casa sarebbero state trovate 12 piante di marijuana, contenute in 5 vasi e dal cui defogliamento erano stati ricavati circa 1.100 grammi di foglie in via di essiccazione. Il 53enne dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.