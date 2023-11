Falsa dichiarazione per percepire il reddito di cittadinanza, uomo condannato a un anno e 4 mesi in Abruzzo

Un uomo di 57 anni è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione per false dichiarazioni rilasciate per ottenere il reddito di cittadinanza.

Come riporta l'agenzia LaPresse, si tratta di un 57enne originario dell'America latina e residente a Pratola Peligna da 5 anni che per percepire il reddito di cittadinanza avrebbe dichiarato di risiedere in Italia da 10 anni.

Requisito indispensabile per accedere al sussidio.

Oggi, lunedì 6 novembre, il giudice del tribunale di Sulmona ha condannato l'uomo perché, dai dati del comune di residenza, il 57enne risulta in Italia dal 2018 e dal 2021 per circa un anno ha percepito indebitamente circa 720 euro mensili di reddito di cittadinanza, in tutto 8mila euro.