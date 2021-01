I carabinieri non lo trovano in casa durante il controllo, uomo di Cappelle sul Tavo passa dai domiciliari al carcere

I carabinieri della Stazione di Spoltore hanno arrestato un uomo di 43 anni di Cappelle sul Tavo per il reato di evasione.

Il 43enne, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa dai militari dell'Arma durante un controllo.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa quando l'uomo è stato deferito in stato di libertà con richiesta di aggravamento della misura in atto, accolta subito dall’autorità giudiziaria, per via della grave violazione commessa.

Di conseguenza i carabinieri hanno eseguito il provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere, emesso dal Gip del tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.

Sono così scattate per l’uomo le manette e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Vasto.