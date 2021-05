Scivola in un costone mentre cerca asparagi a Scafa, recuperato dai vigili del fuoco

Un uomo che era uscito nella mattinata odierna, venerdì 7 maggio, per cercare asparagi tra collina e montagna nella zona di Scafa è scivolato in un costone restando incastrato.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara che i soccorritori del 118.

Dalla base pescarese si anche alzato in volo l'eliambulanza che ha raggiunto l'area impervia.

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l'uomo che dopo la caduta non è riuscito a risalire autonomamente. Per fortuna, in base alle prima informazioni, le sue condizioni di salute sarebbero buone.