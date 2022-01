Caos nel parcheggio di un supermercato, 40enne preso a bottigliate in testa

Paura in città ieri, 29 gennaio, quando un 40enne senza fissa dimora è stato preso a bottigliate in testa. Il fatto si è verificato all'interno del parcheggio di un supermercato che si trova lungo la via Tiburtina. Il clochard, secondo quanto riferito, è stato notato da alcuni passanti mentre era a terra e con il volto sanguinante.

Lanciato l'allarme, l'uomo è stato medicato dai volontari della Misericordia di Pescara, giunti prontamente sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo adriatico. Le indagini adesso dovranno chiarire meglio la dinamica di questo increscioso episodio. Si pensa a una lite con un'altra persona dove a farne le spese è stato, appunto, il 40enne, ma non viene comunque esclusa alcuna pista.