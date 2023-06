Altro furto di rame, uomo con 65 chili di metallo cerca di eludere il controllo della polizia

Un altro uomo in bici sarebbe stato sorpreso dalla polizia mentre stava trasportando decine di chili di rame.

Per il ciclista, un cittadino di nazionalità senegalese, è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, l’uomo è stato fermato dalla squadra volante durante l’ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di via Aterno mentre, a bordo della propria bicicletta, avrebbe trasportato un ingente quantità di rame.

Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, avrebbe provato ad allontanarsi allo scopo di eludere il controllo ma gli agenti, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno deciso di controllarlo. Il cittadino è stato così prontamente raggiunto e riguardo al materiale trasportato non ha saputo dare valide spiegazioni inerenti la legittima provenienza. Di conseguenza l’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. Il materiale è stato posto immediatamente sotto sequestro penale.