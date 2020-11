Non rispetta il divieto di dimora dopo aver commesso numerosi reati, rintracciato e arrestato in corso Umberto I

È stato rintracciato e arrestato dalla polizia in pieno centro a Pescara la scorsa notte un uomo che non ha rispetatto il divieto di dimora.

Gli agenti hanno tratto in arresto N.Y., 31 anni di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio.

Parliamo di furti aggravati di generi alimentari, abbigliamento e prodotti igienizzanti negli esercizi commerciali di Pescara e Montesilvano.

Lo scorso 13 novembre aveva messo a segno un furto in un esercizio commerciale di via Tiburtina e in quell’occasione era stato arrestato in flagranza di reato dalla squadra volante. Dopo l’udienza di convalida, il Gip del tribunale aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Pescara, misura che il 31enne non ha rispettato essendo stato trovato più volte in città.

Per questa ragione, l’autorità giudiziaria ha proceduto all’aggravamento della misura cautelare disponendo la custodia cautelare in carcere. Gli agenti dunque hanno tratto in arresto N.Y. e lo hanno posto a disposizione dell’autorità giudiziaria nella casa circondariale di Vasto. Il 31enne è stato anche denunciato perché contravventore alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio disposta dal questore e sanzionato sotto il profilo amministrativo, ai sensi della normativa Covid poiché in assenza di una giustificazione per motivare lo spostamento in orario notturno.