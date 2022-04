Non fa rientro in carcere dopo il giorno di permesso, rintracciato e arrestato per evasione

Era uscito dal carcere di San Donato, nel quale era ristretto per scontare una pena definitiva per rapina, con un permesso di uscita lo scorso martedì 12 aprile.

Ma all'orario stabilito per il rientro non si è fatto vedere.

Per questa ragione, un uomo di 30 anni di origine campana, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Pescara ieri, venerdì 15 aprile.

Ora il 30enne dovrà rispondere del reato di evasione e dopo la convalida dell'arresto è stato rinchiuso nel carcere di Lanciano.