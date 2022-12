Arrestato uomo trovato con dosi di cocaina ai Colli dopo una segnalazione al 117 [FOTO-VIDEO]

Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine e disoccupato, è stato arrestato dalla guardia di finanza a Pescara Colli grazie alle segnalazioni al 117 di un cittadino rimasto anonimo.

Proprio in virtù di queste segnalazioni i militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno acceso i riflettori su un presunto spacciatore di droga 50enne, attivo nella zona dei Colli.

La telefonata anonima infatti, denunciando possibili comportamenti illeciti e il presunto nascondiglio della sostanza stupefacente, ha fornito indicazioni utili a ricostruire l’accaduto e consentito così alle pattuglie delle Fiamme Gialle di intervenire a stretto giro, individuare immediatamente lo spacciatore e recuperare la droga. L’uomo, padre disoccupato, è stato fermato dai finanzieri e sarebbe stato trovato con addosso 9 involucri di cellophane, dosi preconfezionate di cocaina pronte per la vendita. In seguito, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro diverse migliaia di euro in banconote da piccolo taglio, altra droga, per un totale di oltre 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento. Per questi motivi il 50enne è stato denunciato per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti alla locale Procura della Repubblica e arrestato con la custodia cautelare nel carcere “San Donato”.

«L’operazione odierna rientra nel piano d'azione "Drug Market", ideato per garantire, sia in termini di contrasto che di prevenzione, un costante presidio anti-droga nell’ambito del controllo economico del territorio provinciale. Ma stavolta ad attivare l’intervento sono stati i cittadini stessi», dice il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Antonio Caputo, «le chiamate al 117, anche anonime, evidenziano l’importanza della collaborazione con i cittadini, che possono sempre rivolgersi al nostro numero di pubblica utilità per segnalare abusi, illeciti o irregolarità e far scattare i controlli. Difatti, i dati forniti, custoditi nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, vengono raccolti ed analizzati dagli operatori che procedono tempestivamente con gli approfondimenti del caso e l’avvio della fase intelligence, preludio all’intervento vero e proprio, il 117 è un canale sicuro, un servizio pensato e predisposto per dialogare direttamente con la guardia di finanza e ricevere, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, ogni segnalazione di episodi di interesse per le Fiamme Gialle, in ragione delle nostre peculiari funzioni di polizia economico - finanziaria, a tutela delle risorse pubbliche e degli interessi della collettività».