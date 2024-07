Aveva accoltellato cameriere a Silvi, individuato e arrestato il presunto autore

Nel pomeriggio di martedì 16 luglio, i carabinieri di Silvi hanno rintracciato e arrestato sul lungomare, un 27enne senza fissa dimora, noto alle forze dell'ordine, che deve rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate, come riporta l'agenzia LaPresse.

Nei confronti del giovane è stata emessa un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per l'accoltellamento di un 28enne, extracomunitario, cameriere, residente a Silvi avvenuto all'una di notte del 3 giugno scorso in via Fermi a Silvi, per futili motivi.

Il malcapitato è stato colpito con una coltellata all'addome riportando una ferita da taglio in ipocondriaco sinistro. Nel corso della perquisizione dei carabinieri, svolta nell'immediatezza dei fatti, nella camera d'albergo occupata dall'indagato i militari dell'Arma avrebbero trovato 0,37 grammi di cocaina. Il giovane è stato accompagnato nella casa circondariale Castrogno di Teramo a disposizione dell'autorità giudiziaria.