Uomo aggredito e picchiato in piazza Spirito Santo, fermato l'aggressore

Un uomo di 60 anni è stato aggredito e picchiato in strada mentre si trovava in piazza Spirito Santo a Pescara ieri pomeriggio, mercoledì 1 febbraio.

In base alla ricostruzione di quanto successo, il 60enne sarebbe stato prima spintonato e poi malmenato mentre stava camminando nella piazza.

L'episodio di violenza si è verificato intorno alle ore 16.

Dell'aggressione si sono accorte diverse persone che hanno subito lanciato l'allarme allertando le forze dell'ordine. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è così intervenuta la polizia. Gli agenti della squadra volante, giunte sul posto con diverse pattuglie coordinate dal vice commissario Pierpaolo Varrasso, hanno trovato ancora lì l'aggressore poi identificato per un giovane di 30 anni. È stato fermato e accompagnato in questura. Invece per la vittima si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che dopo una prima medicazione sul posto l'hanno accompagnato in ospedale. Da chiarire i motivi dell'aggressione e se i due già si conoscessero.