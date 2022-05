Aggredisce il figlio in casa a Spoltore procurandogli lesioni, la moglie lo denuncia: trasferita con i 4 figli in una struttura

Scatena la sua rabbia nei confronti del figlio di 22 anni e gli provoca lesioni al polso sinistro.

Ma di fronte a questa scena di violenza, che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 maggio, la moglie ha deciso di segnalarla ai carabinieri della Stazione di Spoltore.

La donna, di nazionalità tunisina, ha denunciato il marito convivente di 61 anni, anch’egli di origini tunisine.

L’uomo per futili motivi, ha procurato lesioni al polso sinistro del figlio ventiduenne, che ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. La denunciante, unitamente ai quattro figli della coppia a seguito di immediata attivazione dei servizi sociali del Comune di Spoltore, sono stati trasferiti in una struttura in Pescara. La posizione dello straniero, è ora al vaglio della magistratura di Pescara.