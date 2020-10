Uomo accoltellato in centro, individuati gli aggressori: a colpire è stato un minorenne [FOTO]

Se l'è cavata con 10 giorni di prognosi l'uomo di 46 anni che è stato accoltellato nella zona di piazza Salotto a Pescara nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre.

L'uomo, padre di uno dei ragazzi che si sono affrontati nell'area dei giardini tra i portici di via Carducci e via Nicola Fabrizi, si sarebbe ritrovato in un mezzo alla disputa tra i giovani.

A rivaleggiare due ragazzi, uno di 21 anni e l'altro minorenne di 17 di Francavilla al Mare, e il figlio della vittima con altri 2 giovani.

Ma gli animi si sono scaldati e il 46enne ha avuto una colluttazione con il 17enne che l'ha colpito con una coltellata a una gamba. All'arrivo della polizia, giunta sul posto con gli agenti della squadra volante e quelli del reparto prevenzione crimine, i protagonisti si erano tutti dileguati tranne il ferito, che è stato accompagnato al pronto soccorso, e suo figlio. Ma i poliziotti hanno poco dopo individuato il minorenne, che ha anche indicato dove avesse gettato il coltello, in una delle aiuole, e l'altro ragazzo che era con lui di 21 anni. Per il 17enne si procederà per lesioni gravissime, mentre nel caso gli altri protagonisti della vicenda dovranno presentare querela. Si tratta di tutti giovani già noti alle forze dell'ordine per violenze e risse.