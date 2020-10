Violenza in pieno centro a Pescara, accoltellato un uomo nei giardini di piazza Salotto [FOTO]

Un uomo è stato accoltellato in pieno centro a Pescara nel pomeriggio odierno, giovedì 15 ottobre.

Il fatto è avvenuto nella zona dei giardini di piazza Salotto, nell'area compresa tra i portici di via Carducci e quelli di via Nicola Fabrizi.

In base alla primissima ricostruzione di quanto accaduto vittima della violenza è stato un uomo che è stato raggiunto da un fendente a una gamba.

Ad aggredirlo, per motivi ancora ignoti, sarebbero stati due ragazzi. Il ferito è stato accompagnato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto prevenzione crimine della polizia che avrebbe rinvenuto il coltello usato nelle aiuole. È atteso l'arrivo dei colleghi della Scientifica.

Notizia in aggiornamento